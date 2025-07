Roger avalia flexibilizar relacionados do Inter para reforçar time no Brasileirão sub-20

Luis Otávio, Gustavo Prado e Raykkonen são nomes que poderiam reforçar o Inter no sub-20.

A lista de relacionados do Inter para o jogo contra o Santos, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, pode ser impactada pela partida decisiva do time no Brasileirão sub-20, que será na mesma data e, curiosamente, também contra o time santista.