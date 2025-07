Rogel se despede do Inter nas redes sociais: "Jogar com essa camiseta e ser campeão foi um orgulho"

Jogador disputou 26 jogos com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O zagueiro Agustín Rogel se despediu do Inter nas redes sociais na noite desta segunda-feira (30), ao fim de seu empréstimo ao clube. Ele vai retornar ao Herta Berlin, da Alemanha.

A publicação contou com um vídeo relembrando a passagem do jogador pelo Colorado e um texto agradecendo aos colegas e à torcida. Rogel ainda citou o nascimento do filho, Paolo, em Porto Alegre.

"Quero agradecer às pessoas do clube pela confiança, aos meus companheiros pelo carinho com que me receberam desde o primeiro dia e aos torcedores pelo apoio constante. Em Porto Alegre nasceu Paolo, o que deixou esta experiência ainda mais especial. Junto a minha família, encerramos uma etapa que sempre levaremos no coração. Jogar com esta camiseta e sair campeão foi um orgulho", diz a nota.

O zagueiro foi contratado pelo Inter em agosto de 2024. Desde então, Rogel disputou 26 jogos com a camisa colorada. O defensor tem um gol marcado pelo time de Roger Machado neste período.

Rogel tem contrato com o clube alemão até junho de 2026. O estafe do jogador não confirmou propostas de outros clubes brasileiros ou da América do Sul.

