Rochet ou Anthoni? O que diz Roger sobre quem deve ser o goleiro titular do Inter

Rochet voltou a ficar à disposição e disputa a titularidade com Anthoni. Montagem fotos Ricardo Duarte e Mateus Bruxel / Inter,Divulgação / Agência RBS

Rochet está apto a voltar ao time do Inter depois de passar praticamente a primeira metade do ano lesionado. Primeiro, uma tendinose no joelho o tirou do Gauchão. Depois, na primeira partida do Campeonato Brasileiro, uma fratura na mão deixou o goleiro fora de campo até a parada para o Mundial.

O afastamento de Rochet abriu espaço para que Anthoni se estabelecesse no time colorado. O jovem de 23 anos participou das 33 partidas que o Inter jogou até a paralização e mostrou segurança em momentos decisivos.

No entanto, Roger Machado não mostra dúvida sobre quem é o goleiro titular do Inter neste momento. Em entrevista exclusiva ao ge.globo, o treinador citou a importância de Rochet para a equipe e a expectativa de tê-lo de volta, mas destacou que Anthoni tem condições de brigar pela vaga.

— Sabemos a importância que o Rochet tem do ponto de vista do seu peso, da sua capacidade. Agora temos a possibilidade de fazer o retorno do Rochet para sua posição como titular e que por mérito, a partir de agora, garanta sua posição no campo, porque o Anthoni provou que ele tem capacidade de ser também titular.

Sobre o goleiro criado na base colorada, Roger diz que ele "deu conta do recado" nas oportunidades que recebeu:

— Naquele momento (reta final do Gauchão), conversando com o Rochet, acho que por mérito eu tinha o dever de permitir que o Anthoni terminasse o campeonato estadual, pela construção que ele fez. O Anthoni é um jovem muito talentoso que deu conta do recado quando precisou, tanto no Estadual quanto nas partidas importantes da Libertadores, também na Copa do Brasil.

Leia Mais Recuperado de lesão, Rochet volta aos treinos no Inter

Rochet voltou aos treinos em 30 de junho e já deve ter condições de ser utilizado contra o Vitória, no sábado (12), na retomada do Brasileirão.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.