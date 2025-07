Rochet comemora sequência de vitórias do Inter no Brasileirão: "Coisas boas estão por vir"

Rochet chegou ao terceiro jogo consecutivo no Brasileirão após meses lesionado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, em jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória, que contou com gols de Carbonero e Borré, também passou muito pelas mãos de Rochet. Nos acréscimos da segunda etapa, ele evitou o gol de empate de Neymar em cima da linha.

Depois da partida, o goleiro exaltou o momento do Inter. Após a volta do Mundial de Clubes, o clube venceu as três partidas que disputou, todas pelo Campeonato Brasileiro.

— O time está bem. O time está sentindo essa consolidação dia a dia, o que é importante. E coisas boas estão por vir daqui para frente. É importante estarmos juntos como estivemos. E agora ter uma sensação de calma, que, como eu disse no início, já voltou no Brasileirão — destacou o goleiro.

Rochet seguiu com os elogios ao grupo de jogadores. Para ele, a qualidade técnica apresentada pelo elenco facilita a adaptação de jogadores que chegam no Inter.

— Sobre termos muitos estrangeiros, isso é bom. O time é bom. E a verdade é que o time é unido. Já tive a experiência de jogar fora do país, e muitas vezes é difícil nos adaptarmos aos jogos, em termos da forma como jogamos no grupo. Mas aqui o time é muito bom.

Compatriota no Inter

Rochet ainda foi questionado sobre a possibilidade da chegada de mais um estrangeiro no clube. O volante Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors, é desejo da diretoria colorada, que mantém negociações para a contratação do atleta.

— Quando surgiu a possibilidade de ele estar aqui, comecei a ver vídeos dele. A verdade é que é um jogador que, caso chegue, vai ajudar muito o clube. Ele joga em uma liga muito competitiva, a Liga Argentina — comentou Rochet.