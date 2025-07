Rochet celebra retorno e busca sequência no Inter em 2025

Goleiro se recuperou de uma lesão na mão esquerda. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O goleiro Rochet foi uma das novidades no time titular do Inter na retomada do Brasileirão. Diante do Vitória, no último sábado (12), o uruguaio fez apenas a segunda partida no gol colorado em 2025.

Rochet está afastado dos gramados desde março, quando atuou por 45 minutos contra o Flamengo e sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda.

Foram três meses até a titularidade novamente contra o Vitória, tendo interferências importantes no triunfo por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, tirando a equipe da zona do rebaixamento do Brasileirão.

— Foi um jogo de retomada, com chances para as duas equipes, mas fico feliz pela vitória e por voltar a jogar. Estava sentindo falta de estar em campo, de sentir a torcida, esse frio na barriga que sentimos quando estamos jogando. Fiquei muito feliz pelos três pontos, que é muito importante para todo o grupo — disse o goleiro aos veículos oficiais do Inter.

Com a presença em campo, Rochet poderá começar a escrever uma nova fase com a camisa do Inter em 2025. Até aqui na temporada, o uruguaio não conseguiu ter uma sequência de partidas. Durante a campanha do Gauchão, ele também ficou de fora em função de uma tendinose no joelho.

A volta de Rochet também acontece em um momento decisivo da temporada. Ao longo deste segundo semestre, a equipe terá duelos de mata-mata pela Libertadores (contra o Flamengo) e Copa do Brasil (contra o Fluminense), além da disputa do Brasileirão.