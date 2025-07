Retrospecto mostra equilíbrio nos confrontos entre Inter e Ceará

Alan Patrick marcou no último encontro entre os clubes, em 2022. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Beira-Rio receberá neste domingo (20), às 11h, um confronto com histórico equilibrado. Inter e Ceará já se enfrentaram 26 vezes, com nove vitórias para os gaúchos, oito para os cearenses e nove empates. Os dados são do site ogol.

Em um recorte mais recente, o Colorado tem leve vantagem. Nos últimos cinco jogos, sempre pontuou: três empates e duas vitórias. As duas equipes se encontraram pela última vez em outubro de 2022.

Na ocasião, o Inter, então comandado por Mano Menezes, venceu por 2 a 1 de virada. Alan Patrick, de pênalti, e Edenilson marcaram para o Colorado. Lima havia aberto o placar para o Ceará. A partida garantiu os gaúchos na Libertadores de 2023.

Superioridade em casa

Outro recorte que traz esperanças para o confronto de domingo são as partidas no Beira-Rio. Em casa, são sete vitórias coloradas, dois empates e dois triunfos do Ceará.

Pelas estatísticas, uma goleada também pode ser descartada. As maiores vitórias, tanto de Inter quanto de Ceará, foram por no máximo dois gols de diferença. Inclusive, os times também mostram paridade neste quesito: são 26 tentos dos gaúchos e 24 dos cearenses.

Últimos cinco confrontos

26/10/2022 — Inter 2x1 Ceará (Brasileirão)

2/7/2022 — Ceará 1x1 Inter (Brasileirão)

6/10/2021 — Ceará 0x0 Inter (Brasileirão)

20/6/2021 — Inter 1x1 Ceará (Brasileirão)

7/1/2021 — Ceará 0x2 Inter (Brasileirão)