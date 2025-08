Relembre todas as vezes em que Inter e Fluminense se enfrentaram em competições de mata-mata

Confronto eliminatório mais recente foi válido pelas semifinais da Libertadores de 2023. Camila Hermes / Agencia RBS

Duas das principais equipes do futebol brasileiro, Inter e Fluminense irão decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (30), as equipes fazem o jogo de ida no Beira-Rio. No dia 6 de agosto, a volta será disputada no Maracanã.

Na história, as equipes já se enfrentaram cinco vezes em competições de mata-mata. Os cariocas levam vantagem e se classificaram em três oportunidades, justamente as três últimas. Nos dois primeiros confrontos, o Inter levou a melhor.

Apesar do retrospecto negativo nos últimos encontros, o Inter venceu a única final de campeonato disputada entre os times.

Confronto de "seleções"

Paulo César Carpegiani marcou o segundo gol do Inter na semifinal do Brasileirão de 1975. Hipólito Pereira / Agencia RBS

O primeiro mata-mata entre Inter e Fluminense foi disputado na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1975. O time gaúcho encantava o futebol local e dava início a um período de ouro da equipe, que seria coroado com três títulos nacionais na década.

Do outro lado, os cariocas viviam os tempos da chamada "Máquina Tricolor", que contava com grandes nomes do futebol brasileiro como Félix, Edinho, Carlos Alberto Torres e Rivellino, sem contar o técnico Didi.

Leia Mais Melhorar no começo dos jogos vira desafio do Inter para mata-matas; veja retrospecto recente

Dentro de campo, os comandados de Rubens Minelli venceram por 2 a 0 em partida disputada no Maracanã. Lula e Carpegiani fizeram os gols do Inter, que se classificou para a final. Na decisão, bateu o Cruzeiro por 1 a 0.

Final polêmica

Inter venceu o Fluminense e conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em 1992, os dois clubes decidiram a final da Copa do Brasil. Na ida, no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu por 2 a 1 e tinha a vantagem do empate para a partida em Porto Alegre. No duelo de volta, uma polêmica teve destaque.

Aos 38 minutos da segunda etapa, Pinga foi derrubado na área, e o juiz assinalou pênalti. Célio Silva converteu a cobrança, que confirmou a vitória colorada por 1 a 0, dando o título inédito ao clube.

Até hoje, torcedores do time carioca questionam a marcação e criticam a arbitragem da decisão.

A primeira classificação do Fluminense

Em 2012, Fluminense tinha os ex-jogadores do Inter Rafael Sobis e Edinho, além do técnico Abel Braga. Diego Vara / Agencia RBS

Após terminar a primeira fase com a melhor campanha geral, o Tricolor Carioca teria pela frente o Inter, pior segundo colocado, nas oitavas de final da Libertadores de 2012. Na primeira partida, em Porto Alegre, um empate sem gols com direito a pênalti perdido pelo argentino Dátolo.

No jogo de volta, no Estádio Nilton Santos, Leandro Damião até abriu o placar para o Colorado. No entanto, Leandro Euzébio e Fred marcaram de cabeça e sacramentaram a vitória carioca por 2 a 1. Os dois gols tiveram a assistência de Thiago Neves em cobranças de falta.

Nova competição

Anderson perdeu uma das cobranças de pênalti nas semifinais da Primeira Liga em 2016. Diego Vara / Agencia RBS

Em 2016, tanto Inter quanto Fluminense disputaram a Primeira Liga, torneio que também foi chamado de Copa Sul-Minas-Rio em função dos Estados e regiões que eram contemplados na competição. Foram 12 participantes divididos em três grupos de quatro equipes.

Nas semifinais, Inter e Fluminense se enfrentaram em jogo único, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No tempo normal, Osvaldo marcou duas vezes para os cariocas e Vitinho fez os dois gols dos gaúchos.

Nos pênaltis, Vitinho bateu no travessão, enquanto Jackson e Anderson pararam em Diego Cavalieri. O Inter foi derrotado por 3 a 2.

Trauma recente

Derrota no Beira-Rio eliminou o Inter de Libertadores de 2023. Jefferson Botega / Agencia RBS

Para boa parte da torcida colorada, a eliminação nas semifinais da Libertadores de 2023 ainda não foi superada. O Inter estava com a vaga na final da competição até os últimos 10 minutos do jogo de volta, quando John Kennedy e Cano viraram a partida e confirmaram a vitória por 2 a 1 para o Tricolor Carioca.

Na ida, as equipes empataram em 2 a 2 no Rio de Janeiro. O Inter chegou a estar vencendo por 2 a 1, mas sofreu o empate mesmo com um jogador a mais.

A partida interrompeu o sonho do tricampeonato do Inter e serviu de combustível para o Fluminense vencer o Boca Juniors na final, conquistando o título inédito.