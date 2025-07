Recuperado de lesão, Rochet poderá ter sequência inédita no Inter em 2025

Rochet atuou em apenas uma partida nesta temporada com a camisa do Inter. (Ricardo Duarte/S.C.Internaciona)

Uma das novidades do Inter para o jogo contra o Vitória, neste sábado (12), será a volta de Sergio Rochet. O goleiro terá a oportunidade de emendar a primeira sequência como titular nesta temporada.

A única vez em que o uruguaio esteve em campo com camisa colorada, neste ano, foi contra o Flamengo. Na oportunidade, no dia 29 de março, na primeira rodada do Brasileirão, o arqueiro só atuou por 45 minutos no empate em 1 a 1, no Rio de Janeiro.

Fratura no quarto metacarpo

Na ocasião, ele foi diagnosticado com uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. De lá para cá, foram pouco mais de três meses de recuperação.

Antes disso, Rochet já vinha sendo ausência no elenco em virtude de uma tendinose no joelho, que, inclusive, o tirou da campanha do Gauchão.

Momento decisivo

Agora, recuperado, o goleiro poderá ter uma nova sequência como titular. O seu retorno também acontece em um momento decisivo da temporada. Ao longo deste segundo semestre, a equipe terá duelos de mata-mata pela Libertadores (contra o Flamengo) e Copa do Brasil (contra o Fluminense), além da disputa do Brasileirão.

Antes disso, o primeiro objetivo com o grupo nesta retomada do Brasileirão será deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, o Colorado é 17° colocado, com os mesmos 11 pontos do Vitória, adversário neste sábado (12), às 16h30min, no Beira-Rio.

Os números de Rochet

Jogos do Inter desde a sua contração (julho de 2023): 126

Jogos pelo Inter: 61

Percentual de jogos em campo: 48,4%