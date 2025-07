Recuperado de lesão grave, zagueiro do Inter voltará a ser relacionado contra o Vitória

Argentino estava afastado desde setembro do ano passado. (Ricardo Duarte/Internacional)

O zagueiro Gabriel Mercado recebeu uma homenagem do Inter antes do seu retorno aos gramados. O argentino voltará a ficar à disposição para a partida contra o Vitória, na retomada do Brasileirão, depois de nove meses de recuperação.

O vídeo divulgado nas redes sociais contava com mensagens gravadas pelo goleiro Rochet, pelo meia Alan Patrick e pelo técnico Roger Machado saudando sua recuperação e sua importância para o elenco. A esposa do atleta e as filhas também deixaram um recado de comemoração pela sua volta.

No conteúdo, também houve a divulgação de que o atleta voltará a ser relacionado para o jogo de sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.

Por se tratar da recuperação de uma lesão grave, a tendência é que ele possa ir ganhando minutos aos poucos. Durante a pausa para o Mundial de Clubes, ele chegou a atuar no segundo tempo do jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, atuando por cerca de 40 minutos.