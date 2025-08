Quem são os meninos da base do Inter que marcaram no jogo-treino contra o São José

João fez 18 anos recentemente. SCI / Divulgação

Após o empate com o Vasco no último final de semana, o Inter se reapresentou com um jogo-treino contra o São José na segunda-feira (28).

O time de Roger Machado venceu a equipe da zona norte por 2 a 0, com dois gols de atletas da base colorada. Diego Coser e João Victor marcaram no CT Parque Gigante.

Os dois atacantes chegaram recentemente ao Colorado. Diego desembarcou para defender já a categoria sub-20, em fevereiro deste ano. Na base, contando Brasileiro e Gauchão, tem 17 jogos, quatro gols e uma assistência.

Por outro lado, João Victor chegou ainda em 2024 para jogar pelo sub-17 colorado. Esteve no elenco que jogou a Copa São Paulo no começo deste ano, mas foi eliminado precocemente.

Natural do Rio de Janeiro, ele marcou dois gols e deu uma assistência em 15 jogos pela equipe sub-20, entre Brasileirão e Gauchão da categoria.

Em outubro de 2024, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, por três temporadas. Mesmo com a pouca idade, o atleta já conta com multas milionárias para ser negociado: R$ 14 milhões para o mercado brasileiro e 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) para o futebol do Exterior.