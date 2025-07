Quanto o Inter pode lucrar com a provável ida de Alemão para o México

Alemão defende o Real Oviedo, da Espanha, há duas temporadas. La Liga / Divulgação

Após ajudar o Real Oviedo, da Espanha, a subir à Primeira Divisão após duas décadas, Alexandre Alemão pode ter um novo desafio na carreira. O atacante desperta o interesse do León do México. O Inter acompanha a negociação, já que tem 30% dos direitos econômicos de uma futura transação.

O centroavante, que passou pelo Beira-Rio, entre 2022 e 2023, com 14 gols no período e cinco assistências em 71 partidas, foi vendido há dois anos por U$S3,2 milhões à época. O clube manteve a fatia pensando na valorização do jogador no exterior.

Na Espanha, na Segunda Divisão, Alemão fez 83 jogos com 22 gols e cinco assistências. Ele foi peça fundamental no acesso do Oviedo, que pertence ao grupo que é dono do Pachuca, do México.

Para a próxima temporada, o venezuelano Rondón, ex-River, foi anunciado como principal contratação. Com isso, o atleta deverá ser negociado ou migrar para o Pachuca. O León demonstrou interesse na aquisição e tenta fechar a transação.

Os valores cogitados ainda não foram divulgados, mas projeta-se uma negociação superior a venda do Brasil para o exterior. Logo, no mínimo, a projeção inicial é de U$S 1 milhão pelo percentual colorado.

No Beira-Rio, o clube monitora o desenrolar das tratativas visando arrecadar dinheiro. O Inter estima R$160 milhões em transferências até dezembro. Atualmente, acumulou um quarto da quantia, mas com a provável ida de Johnny, do Betis para o Atlético de Madrid, o valor deverá praticamente dobrar.