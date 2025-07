Quantas partidas são necessárias para o Inter adquirir ritmo de jogo

Alan Patrick (D) foi um do que mais sofreram sem jogos. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A má atuação do Inter no 1 a 0 sobre o Vitória foi creditada, por Roger Machado, ao período de 30 dias sem jogar. Se no final do primeiro semestre os problemas eram por conta do excesso de partidas, a retomada da temporada foi lenta pela falta de ritmo. Mas, afinal, quando é possível voltar a jogar bem, ao menos fisicamente falando?

O mundo ideal no futebol, dito pelos técnicos, é ter seis jogos em um mês. Uma partida por semana é pouco porque há muitos atletas querendo vaga, e essa escassez de jogos impossibilita oportunidades suficientes. Um confronto a cada três dias é muito porque não há tempo para descanso, e as trocas derrubam a qualidade. Então um meio-termo é o ideal. Isso não acontece no Brasil, é sabido.

No primeiro semestre, o time chegou ao final da série de 19 jogos em quartas e domingos completamente esgotado. Concentrou forças nas copas, o que funcionou, já que avançou na Copa do Brasil e na Libertadores, e despencou no Brasileirão. Agora, depois de 30 dias, metade deles de folga, metade de treinos, perdeu ritmo.

A isso, somou-se a pressão por passar o período da pausa na zona de rebaixamento. Segundo Roger, havia uma combinação de fatores que deixaram o jogo mais difícil, como a ansiedade da torcida para subir na tabela e a falta de sequência.

— Posso atribuir com segurança a falta de ritmo de jogo. No início do campeonato regional, houve questionamentos com as atuações, mas chegamos ao final do Gauchão em grande nível. Agora é recuperar ritmo e as atuações vão melhorar, sem dúvida — prometeu.

Quem já passou por isso concorda que a falta de ritmo prejudica. Campeão da Libertadores em 2010, o ex-lateral-direito Nei entende que é preciso pelo menos cinco jogos para uma adaptação adequada e explica o que sente um jogador que fica muito tempo sem atuar:

— O cara fica travado, sem ritmo. E ainda não está nem com 60% da condição física ideal.

Responsabilidade dos jogadores

O preparador físico Marcio Corrêa, com mais de 30 anos de carreira no futebol e atual professor na CBF Academy no curso de treinadores, concorda que essa falta de ritmo atrapalha. Entretanto, reforça que, nos dias atuais, jogadores já sabem que precisam estar sempre em boas condições.

— Até entendo a questão do ritmo de jogo, especialmente na primeira partida. Mas a condição física tem de estar boa, sempre. Vimos na Copa do Mundo de Clubes que as partidas tinham intensidade do início ao fim. Muitas vezes buscamos justificativas para tudo, quando na verdade pode ser uma questão de qualidade mesmo — resume.

O Inter terá mais quatro dias de treino antes de enfrentar o Ceará, às 11h de domingo. O time de Fortaleza jogará antes. Na quarta-feira, recebe o Corinthians.