Qual o retrospecto de Roger Machado contra Fernando Diniz; veja o histórico

Se o retrospecto influencia no presente, o Inter tem boas chances de sair vitorioso neste domingo (27) contra o Vasco . Roger Machado perdeu apenas uma vez em confrontos contra times treinados por Fernando Diniz .

Os dois contabilizam uma história longa , nem tanto na quantidade de jogos, mas na quantidade de tempo dela. Ela iniciou ainda quanto Roger era lateral e Fernando Diniz meia. Foram três confrontos dentro do campo , entre 1998 e 2002, com uma vitória para cada lado.

Como treinadores , os caminhos se cruzaram pela primeira vez em 2014, quando Roger iniciava sua carreira no Juventude , e Diniz comandava o Guaratinguetá , pela Série C . 0 2 a 0 da equipe paulista foi o único triunfo de Diniz sobre o técnico gaúcho.

Depois foram três empates e três vitórias de Roger . Além do Juventude, o técnico colorado enfrentou o treinador adversário do jogo das 18h30min de domingo comandando Palmeiras e Bahia.

Em jogos na elite, os dois começaram como promotores de um festival de gols. Em 2018, o Palmeiras de Roger bateu o Atlético-PR, assim ainda com a grafia antiga, de Diniz por 3 a 2 pelo Brasileirão. No ano seguinte, o Bahia do agora técnico colorado bateu o Fluminense em um emocionante 3 a 2.