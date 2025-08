Próximo adversário do Inter, Fluminense foi de sensação do Mundial a pior do Brasileirão

Flu levou 3 a 1 do São Paulo no Morumbis. Rubens Chiri / São Paulo FC / Divulgação

O semifinalista do Mundial de Clubes é também o que teve o pior desempenho do Brasileirão após o fim da competição internacional. O Fluminense chega para enfrentar o Inter, a partir desta quarta-feira (30), nas oitavas de final da Copa do Brasil, com quatro derrotas seguidas.

Cinco, se somar a queda para o Chelsea. A crise foi agravada pela perda do melhor jogador, Arias. Para evitar um problema maior, o treinador quer resposta imediata. E o treinador, justamente, é Renato Portaluppi.

Mas o que se passa em um time que surpreendeu o planeta e desbancou Inter de Milão e Al-Hilal - que havia eliminado o Manchester City? Onde foi parar a equipe que vinha no G-6 do Brasileirão e estava classificada nas Copas, do Brasil e Sul-Americana?

A primeira resposta veio do próprio Renato. Enquanto outras equipes do Brasil puderam descansar e fazer uma intertemporada, o Fluminense estava em campo tentando o sonho.

— Todo mundo teve férias, recuperou jogadores e não tivemos um dia de folga sequer. A cada três dias temos de entrar em campo tentando dar uma resposta — disse o treinador.

Para tentar reduzir os danos, o técnico tem rodado o grupo. O debate, porém, é que são trocas excessivas. O ge.globo fez um levantamento sobre as mudanças no time, e a média no Brasileirão é mais do que o dobro do que a registrada no Mundial. Essas substituições têm tirado o estilo do time, impedindo uma consolidação de modelo de jogo.

— Não podemos dar desculpas. Em time grande isso de mudar jogadores não pode fazer diferença. Vamos virar chave rápido, porque temos um jogo difícil contra o Inter, por outra competição. Temos de fazer a nossa parte dentro de campo, somos o Fluminense. Vamos fazer mais para vencer — desabafou o lateral-direito Samuel Xavier após a derrota para o São Paulo, no domingo.

Sem substituto

Outro problema bem óbvio é a ausência de seu principal jogador. Arias foi vendido para o Wolverhampton por mais de R$ 100 milhões. Por mais que seja uma negociação financeiramente interessante, ainda não foi possível encontrar um substituto. Internamente, a vaga não foi preenchida.

— O Fluminense precisa ir com empenho ao mercado. As prioridades são um homem-gol, um zagueiro e um jogador que consiga assumir diferentes funções, como o colombiano. E que, sobretudo, consiga desequilibrar jogos — analisa o jornalista Gustavo Garcia, do ge.globo.

Hinestroza, do Atlético Nacional-COL, Vitinho (ex-Inter e Flamengo), Lucas Ribeiro (destaque do Mamelodi Sundows, da África do Sul) são alguns dos nomes citados. É improvável, porém, que algum deles seja contratado em tempo de enfrentar o Inter.

Agora, o clube estuda como administrar as três competições. Nas oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas em queda livre no Brasileirão, a direção tende a optar por um dos campeonatos para a sequência do ano. Renato, inclusive, repetiu uma frase muito usada nos tempos de Grêmio:

— Quem muito quer nada tem.