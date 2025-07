"Pronto para ajudar", diz Richard, novo reforço do Inter; veja vídeo

Jogador de 31 anos assinou com o Colorado até dezembro de 2025.

O Inter publicou nesta sexta-feira (18) um vídeo em que o recém-contratado Richard conhece o CT do clube e seus companheiros. Em sua fala como atleta colorado, o volante disse estar "pronto para ajudar" a equipe comandada por Roger Machado. Veja vídeo abaixo.

— Muito feliz . Não tem como não estar feliz ao estar vestindo a camisa de um clube tão grande como o Inter. Feliz com a oportunidade. E ansioso para treinar, estar bem, poder estar dentro de campo com meus companheiros e poder dar alegria ao torcedor — disse.

No Brasil, o jogador de 31 anos passou por clubes como Fluminense, Corinthians, Vasco, Athletico-PR, Ceará e Cruzeiro. Ele chega para compor o elenco que tem pela frente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Seu vínculo vai até dezembro deste ano.

No futebol turco desde 2023, Richard falou:

— Venho com uma bagagem boa, com uma experiência totalmente diferente. Venho bem mais maduro. Agora é treinar, me adaptar o mais rápido possível. Porque lá fora também é totalmente diferente, né, em questão de fuso, de alimentação. Mas eu estou pronto pra poder ajudar o Inter da melhor maneira possível.