Primeira vitória fora de casa e pontuar antes das Copas: o que o Inter busca contra o Santos 

Inter vem de duas vitórias em casa no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

A partida contra o Santos, na noite desta quarta-feira (23), poderá trazer mais tranquilidade ou devolver preocupação ao ambiente do Inter.

Por isso, quando a bola rolar na Vila Belmiro, às 21h30min, o time terá dois objetivos interligados: acumular gordura antes de pensar nas Copas e vencer a primeira fora de casa pelo Brasileirão.

Os triunfos sobre Vitória e Ceará, no Beira-Rio, fizeram o Colorado saltar da zona de rebaixamento para o 12º lugar. Porém, apenas três pontos o separam do próprio Santos, que abre o Z-4.

— Nesse momento, o objetivo era a gente sair dessa posição incômoda. Era importantíssimo esses seis pontos dentro de casa. E, certamente, eles estão dentro do planejamento do bloco. E ainda há mais dois jogos. A nossa intenção é buscar evoluir, seguir conquistando pontos, porque a gente vai carregar esse otimismo de um momento de reabilitação para as Copas — descreveu o técnico Roger Machado no último fim de semana.

Após o confronto no litoral paulista, o Inter receberá o Vasco, no domingo (27). Depois, para enfim abrir as oitavas de final da Copa do Brasil, joga no dia 30 de julho contra o Fluminense, em Porto Alegre.

Entre os duelos com a equipe carioca, o Colorado receberá o São Paulo e visitará o Bragantino, pelo Brasileirão. Depois, enfrentará o Flamengo, no Rio de Janeiro, pelo mata-mata da Libertadores.

— Serão três competições, não será fácil, mas penso que a gente reúne condições em função também desse breve momento de alta, de poder bater de frente com todos os adversários — concluiu o treinador colorado.

Campanha como visitante

Menor do que isso, mas também importante, é melhorar a campanha fora de casa no Brasileirão. Até agora, dos sete jogos disputados longe do Beira-Rio, o time de Roger obteve quatro empates e três derrotas.

Os quatro pontos vieram diante de Flamengo, Fortaleza, Grêmio e Sport. Já os tropeços ocorreram contra Corinthians, Botafogo e Atlético-MG.

A pontuação faz o Colorado ter a 16ª campanha como visitante no campeonato, à frente apenas de Vasco, Fortaleza, Sport e Juventude.