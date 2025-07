Pressionado e com desfalques importantes: como chega o Vasco para enfrentar o Inter

Capitão é destaque da equipe, Vegetti será atacante titular contra o Colorado. Matheus Lima / Vasco

O Inter encara o Vasco às 18h30min no domingo (27), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Pressionada, a equipe carioca ainda não venceu desde a volta do futebol brasileiro após o Mundial de Clubes. A última vitória foi em 12 de junho, contra o São Paulo. Depois disso, foram duas derrotas e dois empates, com eliminação vexatória nos playoffs da Sul-Americana, em um 5 a 1 no agregado para o Independiente del Valle.

Por conta disso, o Vasco chega altamente pressionado para o duelo em Porto Alegre. Se não pontuar, corre sérios riscos de entrar no Z-4, já que está 16º com a mesma pontuação (14) do Santos, primeiro dentro da zona.

Para além de precisar pontuar, o Vasco é o sexto time do torneio que mais finaliza também desde a estreia do técnico, conforme o portal Lance!. Por isso, é bom que o Inter esteja preparado defensivamente.

Turbulência extracampo

Com os recentes resultados negativos, o Vasco teve que conviver com protestos da torcida e vive momentos de turbulência.

Na quinta (24), Pedrinho, presidente do clube carioca, em entrevista coletiva que durou mais de duas horas, reconheceu uma dívida de R$ 150 mil, por um motivo um tanto quanto inusitado:

— Um grupo de oposição bate que a gente aumentou o custo de água e luz do Calabouço. Você sabe por quê? Porque tinha gato. Aí vão ficar chateados que eu vou falar? Mas eu tenho que falar, pô. Aí eu vou lá, reconheço a dívida, falo que quero pagar e sou o errado? R$ 150 mil de água e luz, realmente aumentou. Porque eu quero pagar, isso não existe. Eu precisava fazer isso? Precisava, pô. Vocês sabiam que há 20 anos o Vasco não pagava IPTU? Eu precisava reconhecer a dívida. Precisava, pô. Porque o certo é pagar. R$ 2 milhões.

Desfalques

Coutinho e GB estão lesionados e desfalcam o time de Fernando Diniz. Principal alvo de críticas da torcida, o zagueiro João Victor está suspenso por cartões — em seu lugar, deve entrar Lucas Freitas.