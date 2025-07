Posicionamento de Neymar gera dúvida na escalação do Santos para enfrentar o Inter

Atleta disputou 14 jogos desde que retornou à Vila Belmiro. Raul Baretta / Santos / Divulgação

O posicionamento de Neymar em campo é uma das dúvidas do Santos para enfrentar o Inter nesta quarta-feira (23), pelo Brasileirão. A depender da zona ocupada por ele, Rollheiser ou Deivid Washington iniciarão entre os titulares a partir das 21h30min, na Vila Belmiro.

Revelado como um ponta-esquerda, o jogador tem sido escalado em duas funções diferentes pelo técnico Cléber Xavier. Na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, na semana passada, quando marcou o único gol da partida, atuou como meia-atacante, por trás do jovem centroavante Deivid Washington.

No último sábado (19), contra o Mirassol, com o retorno do argentino Rollheiser que havia cumprido suspensão na rodada anterior, virou “falso 9”. A situação não deu o mesmo resultado, já que o time do litoral paulista foi derrotado por 3 a 0.

— O Neymar mesmo abaixo um pouquinho, como os outros atletas também, ainda fez algumas situações importantes no jogo. Uma bola parada, uma jogada trabalhada por dentro, deixou alguns jogadores em condições, como é a característica dele. Hoje (sábado) fazendo uma função um pouco diferente do que fez contra o Botafogo, voltando um pouco mais para a gente poder trabalhar e usar as infiltrações pelo lado, mas não conseguimos — comentou o treinador.

No total, Neymar disputou 14 jogos desde que voltou ao Santos (10 como titular), tendo marcado quatro gols e dado três assistências.

Além da questão no setor ofensivo, há um ponto de interrogação na abertura do meio-campo. Com o volante Tomás Rincón suspenso pelo terceiro cartão amarelo, João Schmidt e Willian Arão disputam a posição. Já o lateral Escobar e o zagueiro João Basso, preservados por desgaste físico, retornam.

Time para enfrentar o Inter

A provável escalação santista tem: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Barreal, Rollheiser (Deivid Washington), Guilherme e Neymar.

— De novo, um jogo em casa. De novo, um jogo que a gente vai precisar da torcida, contra uma grande equipe, que não vem bem no campeonato, mas é uma grande equipe, que é o Inter. E tentar buscar de novo uma grande vitória e uma grande atuação. A gente tem que, primeiro, recuperar estes atletas, recuperá-los mentalmente também, e a gente organizar a equipe da melhor maneira para enfrentar o Inter — salientou Xavier.

Leia Mais Inter acerta venda de zagueiro para clube português