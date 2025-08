Por que o Inter não poderá contar com o novo reforço no jogo de volta contra o Fluminense

Alan Rodríguez já está em Porto Alegre. Saimon Bianchini / Agência RBS

Após uma longa novela, com reviravoltas, Alan Rodríguez foi confirmado como novo reforço do Inter. O uruguaio poderá estrear assim que for regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas não poderá atuar na fase de oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, nem no jogo da volta. Zero Hora explica o motivo burocrático que gerará a ausência do meio-campista no Maracanã, na próxima quarta-feira (6).

Segundo o regulamento específico da competição, um atleta estará apto para atuar no torneio desde que seja inscrito até às 19h do dia anterior do confronto inicial. Desta forma, Alan deveria estar regularizado até o começo da noite de terça-feira (29).

Alan Rodríguez chegou em Porto Alegre nesta quarta-feira (30), dia do primeiro jogo e foi anunciado ainda nesta tarde, com a assinatura do contrato, mas ainda tem a questão legal junto à CBF pendente. A tendência é de regularização nos próximos dias.

O uruguaio terá as condições físicas verificadas para ser relacionado contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no domingo (3), no Beira-Rio. Sendo assim, ele poderá jogar entre os confrontos da Copa do Brasil diante do São Paulo, mas não contra o Fluminense, na volta, no Maracanã.

Em caso de classificação colorada às quartas de final, o jogador poderá entrar em campo nas próximas fases. As inscrições na competição estão abertas até 3 de outubro, antes da semifinal. Já a janela do exterior para o Brasil funciona até 2 de setembro. Há prazo para eventuais novos reforços serem agregados ao plantel do Inter.

Alan Rodríguez deverá ser inscrito sem dificuldades na Libertadores. O regulamento da CONMEBOL permite que a lista seja atualizada dias antes do começo do mata-mata. O Colorado enfrenta o Flamengo no dia 13 de agosto.