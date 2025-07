Por onde anda Santiago Tréllez, centroavante que não fez gol pelo Inter

Santiago Tréllez disputou apenas 13 jogos e não fez gols. Lauro Alves / Agencia RBS

Entre os jogadores que defenderam o Inter nos últimos anos, Santiago Tréllez, de 35 anos, é possivelmente um dos que menos deixou saudades no torcedor. O atacante colombiano defendeu o clube em 2019 e se despediu da equipe com uma marca negativa. Desde 2024, ele não entra em campo.

Tréllez foi contratado pelo Inter em 2019 por empréstimo de uma temporada, vindo do São Paulo. Na equipe gaúcha ele disputou 13 jogos e não marcou nenhum gol. Na passagem, o centroavante foi titular em sete partidas, mas disputou os 90 minutos apenas em duas oportunidades.

Antes do Inter, Santiago Tréllez se destacou no Vitória e foi contratado pelo São Paulo. No Brasil, ele ainda defendeu o Sport, também por empréstimo, em 2021. No ano seguinte, voltou ao clube baiano para a disputa da Série B. Em 2023, fez apenas seis jogos pelo Operário, do Paraná.

Último clube

A última amostragem de Santiago Tréllez em campo foi em 2024, quando defendeu o Deportivo Pasto, da primeira divisão colombiana. Segundo o oGol, ele fez apenas dois gols em 30 partidas. Em seu último jogo, em dezembro do ano passado, no empate em 0 a 0 contra o Millonarios, o atleta foi expulso.

Segundo o perfil do colombiano nas redes sociais, ele faz um curso de gestão esportiva em uma instituição espanhola. Em seu perfil, ele não faz publicações sobre futebol desde 2024. Da mesma forma, não aparece mais na lista de relacionados do Deportivo Pasto, o que pode indicar uma possível aposentadoria do jogador, o que não foi anunciado oficialmente pelo atleta.