Por onde anda Kléber, lateral campeão da Libertadores pelo Inter  

Kléber fez terceiro gol do Inter contra o Independiente, que deu ao Colorado o título da Recopa Sul-Americana. Diego Vara / Agencia RBS

Kléber de Carvalho Corrêa tem seu nome cravado na história do Inter. Tetracampeão gaúcho, campeão da Libertadores de 2010 e da Recopa Sul-Americana de 2011, o ex-lateral-esquerdo de 46 anos segue ligado ao futebol.

Aposentado há quase uma década, Kléber tem atuado como agente de jogadores. Além disso, outro fator que o mantém conectado com o futebol é que ele é pai de uma das promessas do Cruzeiro: Kenji, 19 anos, é atacante e subiu aos profissionais no ano passado, mas segue atuando também em algumas partidas do sub-20 do time mineiro.

Carreira de Kléber

Revelado pelo Corinthians no fim da década de 1990, o ex-lateral se firmou entre os titulares do Timão logo de cara. Na equipe paulista, conquistou: Brasileirão (2x), Paulistão (3x), Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2000 e a Copa do Brasil de 2002.

Saiu em 2003 rumo à Europa, onde atuou por Hannover 96, da Alemanha, e Basel, da Suíça. Retornou ao Brasil para jogar no Santos, onde voltou a ganhar o Estadual duas vezes e ficou até 2008.

No Inter

Chegou ao Colorado como um dos grandes reforços para a temporada de 2009. Conquistou logo em sua chegada, o Campeonato Gaúcho e a Copa Suruga Bank. Além disso, no primeiro ano no Beira-Rio, esteve nas campanhas dos vice-campeonatos do Colorado na Copa do Brasil e do Brasileirão.

Em 2010, entrou prateleira de ídolos do Inter ao conquistar a Libertadores — a segunda do clube. Em 2011, marcou o gol do título da Recopa Sul-Americana. Ainda conquistou os estaduais de 2011, 2012, 2013, seu último ano no Colorado. No Inter, foram 222 jogos, 13 gols e 20 assistências.

Antes de se aposentar, em 2014, vestiu as cores do Figueirense. Também serviu a Seleção Brasileira em 21 ocasiões: conquistou a Copa América de 2007, a Copa das Confederações em 2009 e o Superclássico das Américas, em 2011.

Ao todo, soma em sua carreira 39 gols em 745 jogos.