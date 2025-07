Por onde anda Élder Granja, ex-lateral do Inter

Élder Granja chegou ao Inter em 2003 após passagem pela Portuguesa. Valdir Friolin / Agencia RBS

Campeão mundial e da Libertadores pelo Inter, Élder Granja é daqueles que passou por grandes equipes brasileiras durante a trajetória como profissional. Entre 2000 e 2016, ele fez sua carreira como lateral-direito e, no Colorado, viveu as suas principais conquistas.

Após se aposentar, tendo o Juventus-SP como seu último clube, o ex-atleta seguiu no futebol, mas na parte empresarial. Ele criou a Granja Sports, empresa que agencia jogadores profissionais e de categorias de base.

Um dos atletas agenciados é o filho do ex-lateral, Ryan Granja, que joga como volante do time sub-20 do Barra, de Santa Catarina. Em março deste ano, o jovem foi tema da coluna de Diogo Olivier por ter a possibilidade de ser o primeiro jogador a ser revelado por inteligência artificial.

Como jogador, Élder Granja começou no Santos. Depois, rodou em algumas equipes até chegar no Inter, time que defendeu entre 2003 e 2007. Depois, passou por outros times de destaque do futebol brasileiro como Palmeiras, Atético-MG, Sport, Vasco e Athletico-PR.

Em 2012, teve uma curta passagem pelo Juventude, com menos de três meses de duração. Na época, ele chegou a alegar problemas particulares.

No Inter, Granja fez parte dos elencos campeões da Libertadores e do Mundial de 2006. Entretanto, o ex-jogador teve uma temporada difícil em função de lesões que o tiraram da maioria dos jogos. Em 2004, ficou marcado por cruzar a bola para Fernandão marcar o milésimo gol da história do clássico Gre-Nal.