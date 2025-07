Por onde anda Bolatti, ex-volante do Inter

Jogador se destacou na seleção da Argentina. Mauro Vieira/Agência RBS

Recém campeão da Libertadores, o Inter buscou Mario Bolatti na Fiorentina-ITA, em 2011, com altas expectativas. Ele chegava com a missão de tirar da equipe de Celso Roth o criticado Wilson Mathias, e a atuação do volante empolgou logo na primeira partida. Por isso, ninguém esperava que a passagem do argentino por Porto Alegre acabaria sendo tão modesta.

Bolatti marcou na primeira partida que jogou no Inter, contra o Emelec, fora de casa, e na estreia no Beira-Rio, quando assinou dois gols. Dali até o final da passagem por Porto Alegre, foram apenas mais dois, totalizando cinco gols em 60 jogos entre 2011 e 2012. Em seguida, o jogador foi emprestado ao Racing-ARG, onde também viveu uma temporada pífia.

Até o fim do contrato com o Inter, em 2014, Bolatti ainda foi para o Botafogo por empréstimo. Então, decidiu voltar ao Belgrano, clube que o revelou. Depois de três temporadas, chegou a ser anunciado pelo Boca Unidos, mas resolveu "tirar um ano sabático" para pensar sobre a carreira. A pausa, então transformou-se em aposentadoria.

Relembre passagem pelo Inter

Com a falta de gols, Bolatti foi perdendo espaço na equipe colorada. Em 2012, com a efetivação de Fernandão ao cargo de treinador, o argentino foi escanteado depois de se negar a jogar como zagueiro para suprir uma carência por lesões.

A partir dali, o atleta entraria em rota de colisão com a diretoria. O alto salário de R$ 200 mil mensais fez também fez com que o clube perdesse o interesse no jogador.

Bolatti chamou atenção pelas atuações na seleção da Argentina. Em 2009, foi dele o gol que garantiu a classificação, na última rodada das Eliminatórias contra o Uruguai no Centenario. No ano seguinte, foi convocado pelo técnico Diego Armando Maradona para a Copa do Mundo da África.