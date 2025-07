Por onde anda Abbondanzieri, ex-goleiro do Inter que fez árbitro reverter pênalti na Libertadores

Argentino somou 29 partidas pelo Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma temporada foi suficiente para Pato Abbondanzieri marcar seu nome na história do Inter — e vice-versa. Foi no Colorado que o ex-goleiro argentino, multicampeão, se aposentou e conquistou sua quarta Libertadores na carreira. Inclusive, na campanha do Bi da América, ficou marcado por reverter um pênalti.

Atualmente com 52 anos e aposentado desde 2010, Roberto Carlos Abbondanzieri se dedica à vida no campo, na Argentina. Vez ou outra, participa de jogos beneficentes.

Carreira vitoriosa

Revelado pelo Rosario Central, em 1995, o goleiro logo foi contratado pelo Boca Juniors por suas grandes atuações. No time da Bonbonera virou ídolo, sendo um dos maiores da posição da história do clube.

Pelo Boca, conquistou três Libertadores, dois Mundiais e duas Sul-Americanas. Após a Copa do Mundo de 2006, onde vestiu a camisa 1 de sua seleção, foi jogar no Getafe, da Espanha, onde ficou por duas temporadas e meia até voltar ao time Xeneize.

Passagem histórica no Inter

Aos poucos, Abbodanzieri foi perdendo seu espaço no Boca e optou por aceitar a proposta do Inter, chegando ao Beira-Rio como uma das grandes contratações para a temporada de 2010.

Ele foi titular até as quartas de final da Libertadores daquele ano, em que o Colorado viria a ser campeão. Perdeu a titularidade na parada para a Copa do Mundo da África do Sul e com a contratação de Renan.

Pênalti revertido

Na fase de grupos da Liberta de 2010, no Equador, contra o Deportivo Quito, Abbondanzieri segurava a bola quando foi derrubado pelo adversário. Sofreu a falta. Mas o juiz José Buitrago sinalizou uma penalidade do goleiro.

Experiente, Pato impediu uma revolta irada dos companheiros, protegeu a arbitragem, e argumentou. O juiz colombiano consultou um auxiliar, que confirmou a versão do goleiro colorado, e desfez a marcação. O pênalti equivocado se transformou em falta para o time gaúcho.

Último jogo

Em julho de 2010, anunciou que se aposentaria no Inter ao final daquele ano. Seu último jogo foi a disputa de terceiro lugar, contra o Seongnam, na vitória colorada por 4 a 2. Na ocasião, ele entrou na segunda metade do segundo tempo de jogo, substituindo Renan, sendo homenageado pelos companheiros de equipe e pela torcida presente. Ao todo, vestiu a camisa do Inter em 29 ocaciões.

