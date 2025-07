Pela primeira vez em lados opostos, amigos Neymar e Alan Patrick são a atração de Santos x Inter

Alan Patrick e Neymar em ação na Libertadores de 2011. Divulgação, Santos

Dois craques, responsáveis por revolucionar as categorias de base do clube que, provavelmente, mais talentos revelou para o futebol nacional, são as atrações da partida das 21h30min, pela 16ª rodada do Brasileirão. Astros de Santos e Inter, Neymar e Alan Patrick se enfrentarão pela primeira vez. O jogo será na casa onde ambos foram criados, a Vila Belmiro.

Alan Patrick é um ano mais velho do que Neymar. Nascido em maio de 1991, ele chegou ao Santos em 2004, quando tinha 13 anos. Ele vinha de Catanduva, também interior paulista, onde brilhava em escolinhas da região. Quase concomitantemente em Santos mesmo, Neymar, de fevereiro de 1992, dava seus primeiros passos na bola. Ele tinha 12 anos.

Para não perder nenhum desses talentos, o clube que apresentou ao mundo Pelé, Coutinho, Diego, Robinho, Ganso e Gabigol tomou uma atitude, contada por Alberto Vieira, antigo treinador de Alan Patrick, ao GE.Globo:

— O clube montou três categorias para três jogadores. Foi o sub-12 para Neymar, sub-13 para Alan Patrick e sub-14 para Serginho (que não deu tanto resultado no profissional, atualmente está na Ponte Preta).

Dupla em ação na Vila

Neymar e Alan Patrick jogaram 28 vezes no mesmo time, obviamente todas pelo Santos. Ganharam 13 partidas, empataram 10 e perderam cinco. Nesses jogos, Neymar fez 12 gols e deu sete assistências. Alan Patrick marcou cinco.

A curiosidade é que um desses gols de Alan Patrick foi com assistência de Neymar. Quartas de final da Libertadores 2011, Manizales, Colômbia, contra o Once Caldas.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, Neymar avança da direita para o meio, dá um passe com o lado de fora do pé e encontra Alan Patrick sozinho na área. Com tranquilidade, ele tira do goleiro e faz o gol da vitória por 1 a 0, na partida de ida. Na volta, 1 a 1 em São Paulo garantiu a classificação ao Santos.

Esses 28 jogos são apenas no futebol "profissional". Porque ambos também conviveram na base do Santos e também na seleção brasileira. Os dois comandaram o título do Sul-Americano sub-20 de 2011, disputado no Peru. A conquista deu vaga para a Olimpíada de Londres, no ano seguinte.

Duas décadas de amizade

Alan Patrick e Neymar em clássico contra o Palmeiras, na Vila. Ricardo Saibun / Santos, Divulgação

Mesmo seguindo caminhos diferentes, os dois mantiveram a amizade que já dura quase 20 anos. As famílias se encontraram recentemente, durante as férias. E Neymar fez, à CazeTV, um elogio ao amigo. Ao falar sobre os destaques do futebol brasileiro e que poderia conseguir vaga na Seleção, disse:

— Tem um que não é surpresa, mas é o Alan Patrick. É craque. Vem jogando bem há um tempo. Estou feliz que está muito bem com o Inter.

Essa felicidade deve terminar na noite de quarta-feira (23). Pela primeira vez, estarão em lados opostos. Terão a primeira disputa já no cara ou coroa. Por 90 minutos, deixarão à parte as duas décadas de amizade para defender seus interesses. E depois, é claro, terão aquele bate-papo típico de camisas 10.