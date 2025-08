Oscilação, resposta e desgaste: o que o Inter leva do empate com o Vasco para a Copa do Brasil

Carbonero empatou a partida logo depois dos 45 do segundo tempo Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter sai da sequência de quatro jogos no Brasileirão pré-oitavas da Copa do Brasil com 10 pontos de 12 disputados e mais interrogações. Mas a última amostragem antes de encarar o Fluminense foi preocupante. O empate em 1 a 1 com o Vasco deixou duas sensações. Uma é a de que o time lutou até o final para não perder. A outra é que teve meia hora de péssimo rendimento, isso dito por Roger Machado.

— Foram os piores 30 minutos desse ano, o Vasco poderia ter feito mais — opinou o treinador, que completou:

— No vestiário, arrumamos a questão tática, mas os atletas também precisavam ter um nível de concentração mais alto. Ficamos na partida por mais de 60 minutos, amassamos o adversário.

Receio no lado do Inter

Roger, porém, demonstrou uma preocupação:

— Fizemos muita força e talvez carreguemos esse cansaço para quarta. Só que saímos com uma sensação positiva pela reversão de expectativa do jogo. Falei para os atletas: "Que bom que aconteceu hoje". Isso não pode se repetir em outras partidas.

O treinador admitiu que pensou no jogo de quarta-feira. Ele ilustrou isso ao tirar Alan Patrick aos 28 minutos do segundo tempo. A outra demonstração foi na escalação. Carbonero, que saiu como herói da noite, iniciou a partida no banco e entrou no intervalo. Ele mesmo explicou:

— No sábado, manifestei para o professor (Roger) que estava cansado. Ele tomou a decisão de me usar no segundo tempo.

O colombiano manteve uma escrita. Em todas as vezes que esteve em campo, o Inter não perdeu. Ele, porém, não quis dar muita ênfase à marca:

— Para mim, como atacante, é importante marcar. Não sou amuleto, todos aportam qualidade para que Inter tenha resultados bons. Vamos descansar porque quarta temos mais jogo.

Próximo adversário