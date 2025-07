Os números da estreia de Alan Benítez no Inter

Alan Benítez foi contratado para este segundo semestre junto ao Cerro Porteño. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Único reforço anunciado até o momento para o segundo semestre, Alan Benítez fez a sua estreia com a camisa do Inter no sábado (12) na retomada do Brasileirão. O Colorado voltou a triunfar e fez 1 a 0 sobre o Vitória no Estádio Beira-Rio.

O paraguaio começou a partida no banco de reservas e foi chamado por Roger Machado durante o intervalo. Ele ingressou no segundo tempo no lugar de Clayton Sampaio.

A troca promoveu uma mudança tática no esquema inicial. Com a entrada de Benítez na lateral-direita, Aguirre foi deslocado para o lado esquerdo e Victor Gabriel voltou para a zaga para formar a dupla com Vitão.

Victor Gabriel havia sido escalado na lateral esquerda em decorrência da ausência de Bernabei, em processo final de recuperação de uma lesão muscular. Ramon chegou a ser cogitado para a posição, mas por opção técnica, ficou apenas no banco.

Ao todo, o paraguaio esteve em campo por 51 minutos, contando os acréscimos. De acordo com o Sofascore, portal especializado em estatísticas, o atleta teve como destaque o aproveitamento nos passes certos: 19 de 23 tentativas, com um aproveitamento de 83%.

Alan Benítez no 1° jogo

Ações com a bola: 41

Passes certos: 19/23 (83%)

Passes decisivos: 2

Cruzamentos: 1 acerto em 4 tentativas

Passes longos: 1

Duelos ganhos no chão: 3

Total de desarmes: 3

Perda da posse de bola: 8

Nota na cotação

De acordo com a cotação de Zero Hora, Alan Benítez recebeu nota 6,5. A avaliação descreveu a atuação da seguinte forma:

"Apareceu o respiro a Aguirre. Foi bem ofensivamente, com bons cruzamentos. Resta ver quando tiver exigência defensiva."

Quem é Alan Benítez

Benítez foi anunciado pelo Inter no mês de junho, contratado junto ao Cerro Porteño, com vínculo até dezembro de 2026. Aos 31 anos, ele foi trazido para ser uma alternativa para o argentino Braian Aguirre. Vale lembrar que Bruno Gomes está machucado e só deve retornar neste segundo semestre. Nathan, por sua vez, teve o contrato encerrado ao término do empréstimo.

O lateral iniciou a carreira no Libertad. No Paraguai, também defendeu Olimpia e Cerro Porteño. Em 2022, chegou ao Minnesota United, da MLS, clube em que permaneceu por um ano. Depois, retornou ao Cerro Porteño.