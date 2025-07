Os motivos que fazem Roger acreditar na recuperação do Inter no Brasileirão e em bons duelos contra Fluminense e Flamengo

Roger se diz parcialmente satisfeito com o desempenho do time. Juliana Pontes / RBS TV

Em reta final de preparação para o segundo semestre, o Inter tem um objetivo claro no primeiro momento, de melhorar a situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o time terá quatro jogos seguidos até o retorno das Copas, quando terá de dividir atenções.

Neste contexto, Roger Machado se diz "parcialmente satisfeito" com o desempenho do Inter no primeiro semestre. Campeão gaúcho e classificado às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o incômodo fica mesmo por conta do Brasileirão, no qual ocupa a 17ª posição no momento.

Em entrevista exclusiva ao ge.globo, o treinador colorado discorreu sobre o desempenho da equipe até então, o período de pausa no calendário durante a Copa do Mundo de Clubes e os brasileiros no torneio nos Estados Unidos. Flamengo e Fluminense, aliás, serão adversários dos gaúchos em breve.

Confira a entrevista com Roger Machado

Como tem sido esse período de intertemporada? Quais são as prioridades: a parte física ou a parte tática?

A parada foi importante, à medida que o primeiro semestre foi muito corrido, com uma sequência de jogos muito grande, que demandou muita atenção nossa. E, ao mesmo tempo que esse período de 15 dias faz com que os atletas não percam todo o condicionamento, você consegue recuperar mais rápido.

Não é um período de férias de 30 dias, mas importante para que a gente consiga oferecer, na medida da necessidade, tanto o retorno da parte física quanto ajustes de parte tática e também alternativas criadas com o retorno de muitos jogadores importantes que se juntam ao grupo nesse momento. Então, é um mix de diferentes necessidades que essas duas semanas a gente espera poder cumprir.

Como foi o trabalho em si?

Foi mesmo um trabalho parecido com o início do ano, com a parte tática sendo feita junto com a parte física, para que ganhe ao mesmo tempo o condicionamento físico dos atletas, mas também antecipe algumas questões da parte tática específica coletiva. Já não faço mais os treinos analíticos, puramente da parte física, eles são sempre treinos integrados, com a parte técnica e tática junto, na mesma sessão de treino, de acordo com o dia.

Hoje (segunda-feira), fizemos o trabalho de força antes, e o trabalho no campo foi um técnico-tático voltado mais para a potência aeróbica, para a resistência, trabalhando o condicionamento de jogadores para amanhã ser outra variável, assim vai jogando com a priorização dessa semana.

O Gauchão era uma prioridade no início do ano. E agora, no segundo semestre, vai ter mais uma maratona de jogos. O que o primeiro semestre ensinou sobre isso?

Foi um primeiro semestre que se decidiu em praticamente dois meses, jogos quarta e domingo, e que a prioridade do campeonato regional fez com que a gente usasse a estratégia de ter todo mundo à disposição. Colocamos em boa parte desses jogos os 11 iniciais, para ganhar o maior ritmo de jogo e chegar na final da competição em um alto nível como chegamos.

Havia uma competição só. Depois, quando começaram as competições intercaladas, Libertadores, Copa do Brasil e o início de Brasileiro, em que acumularam as competições, sentimos no desgaste dos atletas a oscilação, sobretudo nas partidas do Campeonato Brasileiro. Depois de uma partida muito intensa, emocionalmente desgastante, por vezes revezando alguns jogadores, com uma carga maior, oscilamos um pouco no Campeonato Brasileiro, fazendo com que tenhamos esse senso de urgência agora nessa retomada.

O que representa a volta dos lesionados?

A sequência de jogos fez com que tivéssemos perdas importantes, e hoje estamos conseguindo reunir todo mundo à disposição. Tem a volta do Mercado, a volta em breve do Bernabei, por ter um físico privilegiado, vai resultar que volte em um tempo ótimo da lesão que teve, a volta do Carbonero. Teremos novamente o grupo encorpado, assim como no início do campeonato regional.

Até a gente se deparar depois com a demanda de Libertadores e Copa do Brasil, a tendência é que tenhamos um novo momento, de uma alta, de um equilíbrio, de performance alta, de um descanso, mesmo que com jogos seguidos a gente consiga performar no mesmo nível que a gente esteve na final do campeonato estadual. Essa é a intenção. E o aprendizado segue sendo a gente encontrar esse equilíbrio ideal, entre você colocar os melhores jogadores ou aqueles que estão passando pelo melhor momento em campo e gerindo bem esses outros momentos das outras competições, mas que elas também têm uma importância para o clube nesse ano.

Sobre equilíbrio, qual é o grande desafio para mobilizar o grupo a manter o mesmo nível nas três competições em disputa?

Acho que é o acúmulo o que ocasionou esse nível de desconcentração, desmobilização de um jogo para o outro. Não é a competição, é o acúmulo que vinha desde o começo do ano. Então, a parada para o Mundial faz com que você mentalmente se recupere daquele período de muita concentração, de muito desgaste emocional. Você consegue ter o tanque cheio para cumprir todas essas demandas importantes. Então, vejo que essa parada foi providencial para que a gente recuperasse todo mundo, para que a gente conseguisse, novamente, mobilizar para esse período inteiro.

São competições distintas, com formatos distintos, mas eu vejo que, mesmo com a demanda dos jogos seguidos, o fato de você conseguir encher o tanque novamente, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, vai dar condição, com todo mundo junto, de passar por esse novo momento, em jogos mais decisivos, de forma muito mobilizada.

Você acredita que o confronto contra o Flamengo na Libertadores é o momento para o Inter estar no ápice, como esteve na final do Gauchão?

Nós temos que estar no ápice no sábado contra o Vitória, porque a nossa demanda de urgência é a recuperação do Campeonato Brasileiro, recolocar o clube no lugar do planejamento que fizemos.

A urgência é, no sábado contra o Vitória, estarmos no melhor nível para iniciar bem essa retomada do Campeonato Brasileiro, porque ela, animicamente também, não só pelo compromisso da importância do Brasileirão e se afastar daquela zona perigosa da competição.

A gente sabe que também isso vai reverter nesses outros jogos das Copas também, animicamente, do ponto de vista de motivação.

Qual foi sua avaliação deste primeiro semestre? Ficou abaixo do que esperava?

No Campeonato Brasileiro, (sim). O planejamento, como eu falei, foi parcialmente cumprido, e como você frisou, a imagem é que fica, do insucesso do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito mais longo, que é um campeonato de regularidade, e que aí, sim, a gente não teve a regularidade que a gente queria.

A urgência desses resultados, agora, seguintes, é que nos colocam na necessidade, de não planejar lá na frente, a gente planejar cada jogo pela necessidade e demanda do momento.

Mas eu sei que, para o coração do torcedor, ele, por vezes, não recebe a informação de ver o seu time na zona de rebaixamento do campeonato, mesmo que seja classificado na Libertadores, um grupo difícil, tendo vencido o Campeonato Estadual, que há muito tempo o clube não vencia, e classificado na Copa do Brasil. Agora, nessa retomada, vamos nos colocar na condição do que o torcedor do Inter deseja, postulante às primeiras posições sempre nas competições que disputa.

A parada veio em boa hora também no sentido de amenizar a pressão?

Era necessário (a parada) pelo desgaste do primeiro semestre. Por mais que a gente tenha passado 40 dias em um ambiente em que o debate gira em torno do Inter nessa zona incômoda, isso também acaba gerando uma necessidade de comprometimento muito maior dos atletas e gera o ambiente de mobilização também. Não tenha dúvida disso. O descanso foi necessário.

Obviamente que ninguém saiu com a cabeça completamente descansada tendo momentaneamente o clube na posição que está, mas era necessário e todo mundo volta muito mobilizado para esse próximo momento.

Como a participação de Flamengo e Fluminense no Mundial de Clubes pode impactar a vida do Inter ali na frente?

Vai ter um impacto positivo para os clubes que forem até o final, a motivação é aumentada em função de você medir força contra times grandes da Europa, mas para outros tem o desgaste. Nós descansamos, conseguimos uma retomada de treinamento que esses times talvez não tenham, talvez o Flamengo dê alguns dias de folga, o Fluminense talvez não consiga nem parar nesse retorno, Palmeiras é a mesma questão. O impacto para a gente é olhar para frente, iniciar o Brasileirão e depois mirar esses confrontos para chegar no mesmo nível que esses times estarão nesse momento da disputa.

Observar como esses rivais foram no Mundial pode ajudar em algum aspecto?

Sim, a gente antecipadamente consegue estudar melhor as estratégias que os nossos adversários usaram em diferentes contextos. Isso me dá muito subsídio para, posteriormente, conseguir organizar a equipe nesses momentos que a gente for enfrentar.