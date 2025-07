Os motivos para o Inter contratar Richard

Richard assinou com o Inter até dezembro 2026. Stephan Eilert / Ceará SC

A grande surpresa desta quinta-feira (17) foi o anúncio de Richard como novo jogador do Inter. O volante foi garimpado pelo clube dentro das possibilidades de mercado para preencher uma lacuna do elenco. Ele chega para assinar, em definitivo, até dezembro de 2026.

O primeiro critério envolve a substituição de Fernando. A comissão técnica pediu um meio-campista com porte físico para assumir a vaga até o retorno do atleta, previsto entre outubro e novembro. Além da estatura elevada, já que tem 1,91m, capacidade de marcação, ele possui para participar ofensivamente do jogo na visão dos analistas colorados.

A leitura interna é que Richard e Ronaldo são típicos primeiros volantes. Thiago Maia poderá ser adaptado ao lugar. Bruno Henrique e Alan Rodríguez, uruguaio do Argentinos Juniors, que está em tratativas avançadas, são considerados mais adiantados na posição.

Outros nomes cogitados anteriormente, como Portilla, colombiano do Talleres, e Caíque, do Juventude, necessitavam de alto investimento para concluir as operações. O estrangeiro custava U$S 6 milhões, enquanto o jogador da serra cerca de R$7 milhões. Logo, a opção foi pela busca do reforço sem custos.

Outro fator apontado nos bastidores é o empenho de Richard, aos 31 anos, em atuar pelo Inter. Ele tinha vínculo maior do que o assinado com o Alanyaspor, da Turquia, até julho de 2027, renovado há pouco tempo. Em Porto Alegre, ele assinou até dezembro do próximo ano, seis meses a menos.

Ele deverá ser liberado para treinar com os companheiros já nesta sexta-feira (18). A estreia deverá ocorrer na próxima semana no Brasileirão.

