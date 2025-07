O que Roger observará no jogo-treino do Inter contra o Brasil de Farroupilha

Roger terá um teste antes do Brasileirão. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter fará um jogo-treino na manhã deste sábado (5) contra o Brasil de Farroupilha. A atividade será no CT Parque Gigante e é parte importante da preparação para a volta das partidas do Brasileirão. A uma semana do retorno, é hora de testar os jogadores, dar um pouco de ritmo e aprimorar o entrosamento. Com alguns aspectos em especial.

O maior deles é ver em que pé estão as recuperações dos lesionados. Gabriel Mercado fará seus primeiros movimentos desde a ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, em setembro do ano passado. Rochet ganhará minutos além dos 45 que jogou em 2025, quando fraturou a mão ao defender um chute na partida contra o Flamengo, na primeira rodada do Brasileirão. Carbonero não atua desde o duelo com o Fortaleza, em 13 de abril.

Também será uma partida para dar ritmo ao time. As três semanas de pausa causam esse déficit naturalmente. E o Inter foi uma equipe que teve os seus melhores momentos graças a um entrosamento e a uma sincronia das peças.

É um jogo para Roger ver como retornam jogadores que terminaram o primeiro semestre em baixa. Seja pelo cansaço da sequência, por lesões ou por má fase mesmo, alguns atletas têm de se recuperar. São os casos de Bruno Henrique, Wesley, Borré e Valencia, por exemplo.

Taticamente, não deve ser um Inter com três volantes de origem. Por mais que Ronaldo seja o provável substituto de Fernando, a tendência é de que o treinador escolha ele e mais um entre Thiago Maia ou Bruno Henrique (ou recoloque Thiago Maia na primeira função). Assim, é possível que haja um quarteto ofensivo com Wesley, Alan Patrick, Carbonero e Borré (ou Valencia).

E ainda será possível ver Alan Benítez. O lateral-direito paraguaio de 31 anos foi apresentado nesta sexta-feira (3), está treinando com o grupo e falou sobre suas características:

— Gosto muito de atacar. Subo muito, ajudo muito os extremas e os atacantes. Também sou muito bom na defesa, então vocês vão ver muito disso. O futebol é coletivo, não depende apenas de um jogador. Então, venho ajudar.

O Brasil de Farroupilha

O Brasil-FAR folga no final de semana pela Divisão de Acesso. A desistência do Futebol com Vida fez todos os times da competição terem uma folga na tabela. A da equipe da Serra é neste final de semana. Nono colocado na tabela de classificação, o representante de Farroupilha está sendo comandado momentaneamente pelo técnico do time sub-20, Rodrigo Ramos, desde o pedido de demissão do antigo treinador — o ex-meia da dupla Gre-Nal, Arilson Costa.