O que mudou no time do Inter desde o último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes

Exatos 30 dias separam a última vez em que o Inter entrou em campo, na derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG fora de casa, da reaparição, que se dará neste sábado (12), diante do Vitória, no Beira-Rio. Após um mês de parada para o Mundial de Clubes, quatro mudanças devem ocorrer na equipe escalada por Roger Machado.

As trocas iniciam já embaixo das traves. Recuperado de uma fratura na mão direita, o goleiro Rochet retoma a titularidade, devolvendo Anthoni ao banco de reservas. O uruguaio não atua desde o fim de março, quando disputou seus únicos 45 minutos do ano inteiro contra o Flamengo, no Maracanã.

Troca na defesa

A outra substituição se dá na zaga. Com lesão na coxa direita, Juninho devolverá a vaga a Victor Gabriel que, em junho, ainda se recuperava de uma entorse no tornozelo direito, com ruptura parcial de ligamentos.

No meio-campo, o tripé de volantes será desfeito. Ronaldo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Alan Patrick volta a ficar à disposição depois de desfalcar o time em Belo Horizonte pelo mesmo motivo. Assim, Thiago Maia e Bruno Henrique estarão alinhados em frente à área.

Por fim, na ponta direita, Bruno Tabata cederá espaço para a reaparição de Carbonero. O colombiano vive de idas e vindas ao departamento médico, curando uma lesão na coxa esquerda que o impede de atuar desde meados de abril.

Outras caras novas

A grande novidade pode aparecer no banco de reservas. Com a última partida tendo sido disputada no final de setembro do ano passado, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo, Gabriel Mercado voltará a ser relacionado. Mas, pelo tempo de parada, ainda não deverá reaparecer em campo já no apito inicial.

Bernabeu

A lista só não será maior porque Bernabei ainda demanda um maior cuidado. Diagnosticado com lesão grau 3 na coxa esquerda, o argentino já voltou a treinar, mas ainda não foi plenamente reintegrado aos trabalhos com o elenco. Assim, Ramon seguirá como o dono da lateral.

O confronto com os baianos, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, está programado para iniciar às 16h30min deste sábado (12), no Beira-Rio. Com 11 pontos, o Colorado depende apenas de si para deixar a zona de rebaixamento, mas precisa vencer já que se trata de um duelo direto com o primeiro clube fora do Z-4.

Confira as duas escalações

Atlético-MG 2x0 Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia; Bruno Tabata, Wesley e Borré.