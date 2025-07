O que falta para o Inter assinar com o volante Alan Rodríguez

Alan Rodríguez pertence ao Argentinos Juniors. MAURO PIMENTEL / AFP

O Inter depende de alguns detalhes para anunciar a contratação de Alan Rodríguez. O volante uruguaio de 25 pertence ao Argentinos Juniors, com quem o Colorado negocia a compra do atleta.

Segundo apurou Zero Hora, uma das questões que precisa ser resolvida é o pagamento de uma taxa estabelecida na Argentina. A legislação obriga um repasse de 15% do valor do negócio ao atleta.

Além disso, alguns pontos do formato do pagamento seguem sendo debatidos, mas há acordo sobre o valor. O Inter pagará 4 milhões de dólares (mais de R$ 20 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta.

Recentemente, o Colorado conseguiu superar um dos entraves, que era a apresentação de garantias bancárias. Um empresário será o fiador em nome da direção no negócio.

Enquanto isso, o atleta aguarda para viajar a Porto Alegre e realizar os exames médicos. Após as avaliações, assinará contrato com o Colorado.

Relembre a negociação

Inicialmente, o Inter apresentou uma oferta de US$ 3,5 milhões por 80% dos direitos econômicos num parcelamento pelos próximos três anos. A demora para recebimento da quantia não agradou aos argentinos.

Alan Rodríguez tem contrato com o Argentinos Juniors até dezembro de 2027. Apesar de ser um segundo volante de origem, ele tem sido utilizado mais adiante no meio-campo, pelo lado direito.

Nesta temporada, disputou 17 jogos. São dois gols marcados e duas assistências distribuídas em 2025.