O provável time do Inter contra o Vitória

Time de Roger Machado precisa pontuar para tentar sair do Z-4.

O Inter retorna aos gramados após a parada para o Mundial de Clubes contra o Vitória , neste sábado (12), no Beira-Rio. O jogo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Precisando pontuar para tentar sair do Z-4 , técnico Roger Machado deve promover quatro mudanças na equipe em relação a derrota para o Atlético-MG, última partida antes da pausa.

As mudanças

A principal novidade é o retorno de Rochet , que retoma a titularidade, devolvendo Anthoni ao banco de reservas. O uruguaio não atua desde o fim de março, quando disputou seus únicos 45 minutos do ano inteiro contra o Flamengo, no Maracanã.

Na zaga, com lesão na coxa direita, Juninho devolverá a vaga a Victor Gabriel , que retorna do DM.

Provável escalação

O Inter deve ir a campo com : Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon; Bruno Henrique, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

