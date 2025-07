O provável time do Inter contra o Ceará 

O Inter encara o Ceará neste domingo (20) no Beira-Rio. O jogo é válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O time será praticamente o mesmo do triunfo diante do Vitória no sábado (12). A principal mudança ocorre no setor defensivo: improvisado na lateral esquerda no último jogo, Victor Gabriel retorna à zaga. Assim, recuperado de lesão, Bernabei tende a reaparecer na escalação inicial. Alan Benítez, alternativa para a direita, chegou a ser testado, mas deve ficar no banco.