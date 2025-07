O novo concorrente do Inter na contratação por Juan Portilla

Portilla tem contrato com o Talleres até o final de 2027. Talleres @tallerescbaoficial / Instagram/Reprodução

O colombiano Juan Portilla é cobiçado pelo Inter para substituir Fernando, mas surge um novo adversário na briga pela contratação do meio-campista. Além dos dois clubes, o Atlético-MG manifestou desejo no atleta. O Talleres-ARG pede 6 milhões de doláres para confirmar a venda.

De acordo com o jornalista Germán Balcarce, setorista do River Plate, o jogador foi um pedido do técnico Marcelo Gallardo. Ele afirma que há negociações entre as equipes argentinas pela transferência.

A pedida do Talleres é o pagamento da multa rescisória. Segundo o presidente Andrés Fassi, a quantia está fixada em 6 milhões de doláres. O dirigente admitiu contato colorado, mas considerou “baixa” a investida.

Além de River e Inter, o Atlético-MG demonstrou interesse no volante. Portilla também é chamado para a seleção nacional do seu país desde a temporada passada. Ele tem 26 anos e vínculo com o Talleres até 2027.