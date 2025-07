O motivo da ausência de Braian Aguirre no jogo-treino do Inter

Braian Aguirre foi ausência em jogo-treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Braian Aguirre foi a principal ausência no time do Inter que venceu o Brasil de Farroupilha, por 3 a 1, no jogo-treino deste sábado (5). O lateral-direito não esteve à disposição na atividade e o recém-contratado Alan Benítez foi o escolhido para atuar no time titular.

Aguirre tem sido ausência nos treinos desde a última quinta-feira (4), quando sofreu uma pancada. Com dores no músculo adutor da coxa, ele acabou sendo preservado também do jogo-treino.

A reportagem de Zero Hora apurou que o problema não é considerado grave e o lateral deve retornar às atividades de campo já na segunda-feira (7). O argentino não preocupa para a partida diante do Vitória, dia 12.

Como foi o jogo-treino

Durante o jogo-treino, Alan Benitez foi o lateral-direito do time titular, que atuou no primeiro tempo da atividade. Na segunda etapa, o jovem Yan Henrique, de 19 anos, foi chamado do time sub-20 e atuou pelo lado direito da defesa.

A escalação do primeiro tempo teve: Rochet; Alan Benitez, Clayton, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

No segundo tempo, Roger escalou Anthoni; Yan Henrique, Mercado, Vitão e Pablo; Luis Otávio, Diego Rosa, Bruno Tabata, Oscar Romero e Gustavo Prado; Enner Valencia.

Com o domingo (6) de folga, o Inter se reapresenta nesta segunda-feira (7), às 10h. A equipe terá semana cheia para treinamentos visando a partida contra os baianos.