Novidade no time titular e olho no adversário: a semana de preparação do Inter

Bernabei deve estar de volta aos titulares no próximo domingo (20). Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A preparação para a partida contra o Ceará trouxe mais um período de treinamentos para o Inter. Além da pausa para o Mundial de Clubes, o elenco teve um novo intervalo entre o triunfo sobre o Vitória e a próxima rodada contra o Ceará, no domingo (20), no Estádio Beira-Rio.

A "folga" neste meio de semana surgiu em virtude do adiamento do duelo contra o Bahia, que está envolvido na repescagem da Sul-Americana. A CBF ainda não confirmou a nova data da partida.

Desde a segunda-feira (14), os trabalhos estão sendo comandados pelo técnico Roger Machado e sua comissão técnica. Um dos objetivos é fazer com time apresente evolução em questões técnicas e táticas.

A retomada contra o Vitória, com gol nos acréscimos, fez com o que time conseguisse a recuperação e deixasse a zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o desempenho ficou abaixo do esperado.

Novidade no time titular

Uma das novidades que vem sendo preparada para o compromisso contra o Ceará é o retorno de Bernabei. O lateral estava em recuperação de uma lesão muscular de grau 3, de acordo com o clube, mas irá reforçar o time titular no domingo.

Nas demais posições, a tendência é que o treinador colorado possa manter a mesma base de time, que entrou em campo no último sábado. Com isso, Thiago Maia deve seguir como primeiro volante, mesmo com o retorno de Ronaldo, que cumpriu suspensão.

Os treinamentos até o sábado (19) irão definir a escalação.

Leia Mais Ranking da Conmebol para o Mundial de 2029; a colocação do Inter e a situação do Grêmio

Olho no adversário

Enquanto o Inter descansa na rodada, o Ceará estará em campo nesta quarta-feira (16), diante do Corinthians, às 19h30min, na Arena Castelão.

A equipe treinada por Léo Condé vive bom momento. Além da vitória sobre o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, vem de classificação sobre o Sport, na Copa do Nordeste, e está confirmado na semifinal.

Para o jogo desta quarta, a equipe terá duas ausências: Pedro Henrique, ex-Inter, que está suspenso, além de Pedro Raul, que tem questões contratuais com o Corinthians e também recebeu o terceiro amarelo.

A partida entre Inter e Ceará será no domingo (20), às 11h, no Estádio Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Leia Mais Com promoções de ingressos, Inter projeta 35 mil torcedores para jogo contra o Ceará