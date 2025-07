Nova diretoria do Sport trava acordo do Inter por zagueiro 

Victor Gabriel tem contrato com o Inter até dezembro.

O Inter ainda negocia com o Sport o acordo para a compra em definitivo dos direitos econômicos do zagueiro Victor Gabriel. Existe, em contrato, um acordo de compra por parte dos gaúchos, de 50% dos direitos por R$ 3 milhões. O problema é que o Inter quer aumentar esse percentual, mas o clube de Recife não se mostra disposto a essa negociação.

Em maio, a direção do Sport foi alterada e, segundo apuração da reportagem de GZH, os novos dirigentes do clube de Recife não estariam dispostos a aceitar o novo modelo proposto pelo Inter. Assim, ficaria valendo o que já está estabelecido em contrato.

A ideia do Inter é adquirir 20% a mais nessa negociação , totalizando 70% dos direitos econômicos do zagueiro Victor Gabriel. O problema está justamente neste percentual superior aos 50%.

Por enquanto, a única negociação viável entre Inter e Sport é a que já está firmada em contrato. Até dezembro, os gaúchos têm uma prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos do defensor de 21 anos.

O Inter deve definir a situação de Victor Gabriel no próximos meses. Não se descarta a possibilidade de o zagueiro receber propostas para deixar o estádio Beira-Rio nesta janela de transferências. O atual vínculo com o Inter vai até dezembro de 2025.

