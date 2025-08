Melhorar no começo dos jogos vira desafio do Inter para mata-matas; veja retrospecto recente

Inter buscou empate diante do Vasco, no Beira-Rio, no domingo (27) Mateus Bruxel / Agência RBS

Inter encara o Fluminense nesta quarta-feira (30), na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, confronto que abrirá a sequência de compromissos em meios de semana pelos mata-matas do torneio nacional e da Libertadores. Um desafio colorado para encarar o Tricolor Carioca e o Flamengo está em evitar sair atrás do marcador.

Esse tem sido um problema do time de Roger Machado desde a conquista do Gauchão, em março. O Inter disputou 24 jogos por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão desde o Estadual e saiu atrás no marcador em 14 deles. Em 10, o Colorado ainda foi para o intervalo atrás do marcador.

Mesmo que tenha tido apenas seis derrotas no período, a preocupação é com a oscilação que a equipe tem sofrido. Outro ponto que o técnico Roger Machado lamentou após o empate com o Vasco foi o desgaste gerado pela necessidade de buscar o resultado, o que pode jogar contra o time nesta quarta.

— O prejuízo é levar o desgaste. Custa o físico e emocional. É um custo maior. Ao mesmo tempo que acaba com esse cenário, que o Vasco, pela partida, está lamentando, nós produzimos para virar e saímos com o sentimento de alta — afirmou Roger sobre o empate do domingo.

Se ter saído tantas vezes atrás do marcador preocupa, um fato positivo para o Inter aparece quando abre o placar. Isso ocorreu em nove jogos depois do título Gaúcho e nunca sofreu uma virada. No período, o Colorado somou oito vitórias e cedeu o empate apenas uma vez, para o Flamengo, na abertura do Brasileirão.

Leia Mais Inter confirma saídas de zagueiro e de meia para o futebol português

Jogos do Inter desde o Gauchão

Em 14 levou o primeiro gol

Bahia (F, Libertadores) — buscou o empate

Palmeiras (C, Brasileirão)— perdeu

Grêmio (F, Brasileirão) — empate

Nacional (C, Libertadores) — empate

Juventude (C, Brasileirão)— venceu

Corinthians (F, Brasileirão) — perdeu

Atlético Nacional (F, Libertadores) — perdeu

Botafogo (F, Brasileirão) — perdeu

Mirassol (C, Brasileirão) — empatou

Sport (F, Brasileirão) — empatou

Bahia (C, Libertadores) — venceu

Fluminense (C, Brasileirão) — perdeu

Atlético-MG (F, Brasileirão) — perdeu

Vasco (C, Brasileirão) — empatou

Fez o primeiro gol em nove jogos

Flamengo (F, Brasileirão) — empatou

Cruzeiro (C, Brasileirão) — venceu

Atlético Nacional (C, Libertadores) — venceu

Maracanã (C, Copa do Brasil) — venceu

Nacional (F, Libertadores) — venceu

Maracanã (F, Copa do Brasil) — venceu

Vitória (C, Brasileirão) — venceu

Ceará (C, Brasileirão) — venceu

Santos (F, Brasileirão) — venceu

*Empatou sem gols uma vez, com o Fortaleza