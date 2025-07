"Líder nato", "pisa na área do adversário", "sofreu com lesões": o que se diz sobre o uruguaio na mira do Inter

Alan Rodríguez é o capitão do Argentinos Jrs. Argentinos Jrs, Twitter / Reprodução

Em negociações com o Inter, Alan Rodríguez é peça-chave no meio-campo do Argentinos Jrs. O jogador uruguaio de 25 anos tem sido fundamental na equipe que terminou a primeira fase do campeonato local em primeiro lugar, mas caiu nas quartas de final ao perder para o San Lorenzo nos pênaltis. O Boca Juniors também se interessa.

Cria do Defensor de Montevidéu, começou a vida profissional no Boston River, também de seu país natal. Em agosto de 2022, foi vendido ao Argentinos Jrs por cerca de R$ 10 milhões. Desde então, são 77 jogos pela equipe argentina. Marcou oito gols e deu cinco assistências.

Em 2025, teve média de 83 minutos nas 16 partidas em que esteve em campo. O mapa de calor deixa claro: é um meia-direita. Quase todas as suas ações se deram pelo lado, em uma faixa entre as duas intermediárias. Seus dois gols na temporada foram de pé direito, um de dentro e um de fora da área.

Ele tem um bom índice de combatividade. Recuperou a posse, em média, cinco vezes por partida. É uma característica pedida por Roger Machado, especialmente quando a pressão ocorrer no campo de ataque.

Não é um jogador propriamente de imposição física. Com 1m70cm, tem mais destaque na movimentação e na ascensão sobre os companheiros, a ponto de ser capitão do time. E sofreu com problemas físicos. O jornalista Fabio Tokman, setorista do Argentinos Jrs para a TyC Sports de Buenos Aires, atesta:

— É um líder nato, tem voz de comando no vestiário. Em campo, pisa na área do adversário, é um bom meia de ida e volta pela direita e sabe fazer gol. Já jogou também centralizado. Seu problema foram as lesões, que o fizeram perder compromissos importantes.

A proposta

O Inter ofereceu US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões) para ter 80% do jogador. O Argentinos Juniors é dono de 50% dos direitos e a outra metade pertence ao Boston River. Os argentinos querem US$ 6 milhões (R$ 32,7 milhões). As conversas prosseguem.

Ao mesmo tempo, o Boca sinaliza interesse, com proposta parecida. Seu contrato com o Argentinos Jrs. vai até dezembro de 2027.