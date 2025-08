"Levanta agora", "Tô com dor" e "Eu vi tudo": o que foi dito na expulsão do goleiro do Vasco contra o Inter

Conhecido por interpretar e dublar as conversas em jogos de futebol, Gustavo Machado decifrou o que disseram o árbitro Flavio Rodrigues de Souza e os demais envolvidos na expulsão do goleiro Léo Jardim .

O lance ocorreu nos minutos finais do empate do Inter com o Vasco, no Beira-Rio, no domingo à noite. A partida foi válida pela 17ª rodada do Brasileirão.