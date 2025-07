Lesão e proposta: o que disse o técnico do Argentinos Juniors sobre ausência de volante que está na mira do Inter

Argentinos Jrs, Twitter / Reprodução

O técnico do Argentinos Juniors, Nicolás Diez, explicou a ausência do volante Alan Rodríguez da partida contra o Boca Juniors, neste domingo (13). O volante está na mira do Inter.

— O Alan teve uma lesão no começo da pré-temporada. Vinha de uma lesão antes dos play-offs (do Campeonato Argentino) e voltou a jogar somente contra o San Lorenzo. Nesta última semana, começou a treinar normal. Na minha opinião, falta muito para ele no aspecto físico. Estamos cuidando — declarou o treinador.

De fato, o jogador teve diagnosticada uma lesão muscular no dia 27 de abril, após um empate com o Belgrano, pela penúltima rodada do Torneio Apertura. Por conta disso, desfalcou a equipe em duas partidas, retornando no dia 19 de maio, quando a equipe foi eliminada pelo San Lorenzo, nos pênaltis, nas quartas de final.

Alan voltou a atuar no dia 28 de maio e deu duas assistências na vitória de 3 a 0 sobre o Excursionistas, pela Copa Argentina. Depois disso, o elenco entrou de férias.

Apesar de justificar a questão física, o técnico do Argentinos Juniors também admitiu que o capitão da equipe tem sido alvo de propostas, sem citar os interessados.

— Tem uma promessa de venda, tem algumas ofertas por ele. Ainda não sabemos. É jogador do clube. Hoje (domingo) ficou fora por um tema físico, porque não fez toda a pré-temporada. Nesta semana começou a treinar com o resto do grupo. Veremos o que acontece. É um jogador que deu muito ao clube e comigo se comportou muito bem. Teve um semestre espetacular e veremos se tem uma oferta boa para o clube e para ele. Hoje é jogador do clube. Se amanhã, segunda ou terça-feira estiver bem, vai jogar — completou Díez.

Interesse colorado

Conforme apurado recentemente por Zero Hora, as negociações entres os clubes estão em andamento. A primeira proposta do Inter foi de 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Alan Rodríguez.

O Argentinos Juniors é dono de 50% dos direitos e a outra metade pertence ao Boston River-URU. O clube argentino, porém, gostaria de uma oferta de 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões) para vender o atleta e por isso o Colorado estava avaliando uma nova investida.

Alan Rodríguez tem 25 anos e pode fazer mais de uma função. Ele é preterido pelo Inter como um substituto de Fernando, que está lesionado e pode não atuar mais neste ano.