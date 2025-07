Juventude demonstra interesse na contratação de goleiro do Inter

Ivan está na mira do Juventude. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Juventude demonstrou interesse em contratar o goleiro Ivan, do Inter. O objetivo é fechar por empréstimo até o fim do ano, com passe fixado para compra. As conversas ainda estão em estágio inicial.

Aos 28 anos, o atleta estaria disposto a trocar o Beira-Rio pelo Estádio Alfredo Jaconi para poder jogar mais vezes. Afinal, com a recuperação de Rochet, que esteve afastado por uma fratura na mão esquerda, a tendência é que sobre até mesmo do banco de reservas no próximo sábado (12), contra o Vitória, no reinício do Brasileirão.

Lesão grave na estreia

Ivan foi comprado pelo Inter no início de 2024, quando o titular da seleção uruguaia estava curando uma fratura nas costelas. Entretanto, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito já na estreia, diante do Avenida, pelo Gauchão.

O período em que ficou longe dos gramados ainda coincidiu com o surgimento de Anthoni, o que lhe deixou como terceira opção na hierarquia dos goleiros colorados.