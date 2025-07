Jovem atacante do Inter vive indefinição sobre futuro no clube

Lucca durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Um jovem do elenco profissional do Inter vive um momento de indefinição da carreira. Aos 22 anos, Lucca tem contrato até dezembro e não há encaminhamento de renovação do vínculo. Com isso, pode assinar com outro clube, mas dá preferência ao Colorado.

Segundo apurou a reportagem, o empresário aguarda um posicionamento do departamento de futebol do Inter para definir os próximos passos da carreira do jogador. Não há cláusula de renovação automática.

Fora dos relacionados

Lucca é o quarto na hierarquia do ataque Colorado atrás do experientes Valencia, Borré e do outro jovem Ricardo Mathias, responsável por desbancar o camisa 45 na briga pela posição. O atleta tem sobrado da lista de relacionados com frequência durante a temporada.

Em 2025, Lucca tem 12 partidas, sendo três como titular e nenhum gol marcado. Na carreira, são 72 jogos e três gols marcados.

Lucca tem três gols na carreira. Lauro Alves / Agencia RBS

Futuro em aberto