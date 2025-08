"Jogo muito difícil de ser apitado": confira a análise de arbitragem de Inter 1x2 Fluminense 

O Fluminense levou a melhor no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Inter, na noite de quarta-feira (30). O time de Roger Machado perdeu por 2 a 1 em casa e vai levar a decisão para o Maracanã na próxima semana.

— Teve dois lances de bola na mão. Um muito reclamado pelo Fluminense, que não houve a penalidade do Ronaldo, e o outro que não foi tão reclamado, no lance do Hércules dentro da área. O jogador do Inter chuta a bola, bate na perna dele e depois no braço que está em posição de disputa, posição natural — e completou a análise, afirmando: