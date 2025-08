Jogadores do Inter mostram confiança para jogo da volta contra o Fluminense: "O time é experiente e forte para virar"

Inter perdeu de 2 a 1 para o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

Poucas palavras. Os jogadores do Inter pouco falaram para explicar a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira (30). A maioria dos atletas cruzou a zona mista sem abrir a boca.

Os únicos a tentarem explicar a derrota na na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foram o goleiro Rochet e o meia Alan Patrick.

— Logicamente que dói. Nosso primeiro tempo não foi ruim. Tivemos um pouco de nervosismo e as coisas não saíram como trabalhado. Confiantes de que podemos virar a página. O time é experiente e forte pra virar — explicou Rochet.

Enquanto Alan Patrick catava as palavras para dar sua versão para a derrota, alguns poucos torcedores protestavam do lado de fora do Beira-Rio.

Entre os gritos exaltados do lado de fora do estádio, o camisa 10 tentou encontrar justificativas.

— Erros acontecem e fazem parte do futebol. Temos que tentar melhorar. Não tem nada decidido. Temos que trabalhar, não tem outro caminho.

A assessoria do Inter informou que se alguma perguntada relacionada a questões pessoais dos jogadores, ironizada pelo próprio clube na véspera do confronto, fosse feita, as entrevistas seriam encerradas.