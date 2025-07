Inter x Vitória: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão 2025.

Inter e Vitória se enfrentam neste sábado (12), às 16h30min, pela 13ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Escalações para Inter x Vitória

Arbitragem para Inter x Vitória

Onde assistir a Inter x Vitória

Como chegam Inter e Vitória

Inter

O Colorado vem de derrota para o Atlético-MG e amargou o período sem partidas na zona de rebaixamento do Brasileirão. O técnico Roger Machado pode contar com Vitão, que recebeu efeito suspensivo e poderá atuar. O treinador espera contar com Bernabei e Aguirre.