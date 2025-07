Inter x Vasco: tudo sobre o jogo da 17ª rodada do Brasileirão 2025.

Inter e Vasco se enfrentam neste domingo (27) , às 18h30min, pela 17ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de vitória contra o Santos, fora de casa, por 2 a 1 na última rodada. O time de Roger Machado já é 10º, com 20 pontos. Já a equipe carioca folgou na 16ª rodada e vem de empate com o Grêmio.

Escalações para Inter x Vasco

Arbitragem para Inter x Vasco

Flavio Rodrigues de Souza (SP), com Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Onde assistir a Inter x Vasco

Como chegam Inter x Vasco

Inter

O Inter não poderá contar com o zagueiro Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Roger tem dúvida entre Mercado e Clayton Sampaio para a vaga do defensor.

Vasco

O time carioca está há quatro jogos sem vencer (duas derrotas e dois empates). O Vasco foi eliminado nos playoffs da Sul-Americana, com direito a uma goleada de 4 a 0, em Quito, para o del Valle. Além disso, está em 16º lugar, com pontuação de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.