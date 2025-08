O Inter empatou com o Vasco em 1 a 1 na noite deste domingo (27) pela 17ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorreu no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols da partida foram marcados por Rayan e Carbonero.

