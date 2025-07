Inter x Santos pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo 

Era preciso vencer para mudar de turma. E o Inter fez isso na noite desta quarta-feira (23). Mas no 2 a 1 sobre o Santos na Vila Belmiro, foi mais do que isso. Em seu melhor jogo no Brasileirão desde a segunda rodada, o time de Roger Machado venceu sua primeira partida como visitante e saltou para a 10ª posição após 16 rodadas — e 15 partidas.